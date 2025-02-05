"Карабах" объявил об уходе Ромао

Азербайджанская футбольная команда "Карабах" рассталась с Жулио Ромао.

По информации, предоставленной İdman.biz клубом, контракт с 26-летним бразильским полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию.

Ромао, выступавший за "Карабах" с 2022 года, забил два гола в 120 матчах. Он стал чемпионом Азербайджана в сезонах 2022/23 и 2023/24, а также обладателем национального кубка в сезоне 2023/24.

Отметим, что ожидается переход Ромао в венгерский клуб "Ференцварош".