Испытание в Осиеке для наших игроков в настольный теннис

Сегодня в Осиеке (Хорватия) стартует турнир по настольному теннису среди юниоров "Europe Youth Series".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях примут участие и азербайджанские спортсмены.

Главный тренер Михаил Тимофеев и тренер Сабина Азизли дадут шанс Онуру Гулузаде, Тунару Багирову, Ягмуру Мамедли и Мелек Ахмедзаде в Осиеке.

Международный турнир завершится девятого февраля.