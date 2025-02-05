https://news.day.az/sport/1728011.html

Испытание в Осиеке для наших игроков в настольный теннис

Сегодня в Осиеке (Хорватия) стартует турнир по настольному теннису среди юниоров "Europe Youth Series". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях примут участие и азербайджанские спортсмены.