https://news.day.az/sport/1728011.html Испытание в Осиеке для наших игроков в настольный теннис Сегодня в Осиеке (Хорватия) стартует турнир по настольному теннису среди юниоров "Europe Youth Series". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях примут участие и азербайджанские спортсмены.
Испытание в Осиеке для наших игроков в настольный теннис
Сегодня в Осиеке (Хорватия) стартует турнир по настольному теннису среди юниоров "Europe Youth Series".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях примут участие и азербайджанские спортсмены.
Главный тренер Михаил Тимофеев и тренер Сабина Азизли дадут шанс Онуру Гулузаде, Тунару Багирову, Ягмуру Мамедли и Мелек Ахмедзаде в Осиеке.
Международный турнир завершится девятого февраля.
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