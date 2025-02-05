Решение "Карабаха" по Кевину Медине

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" принял решение относительно игрока Кевина Медины.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, агдамский клуб подписал новое соглашение с защитником, контракт которого истекает этим летом.

Колумбийский легионер будет выступать за "Карабах" еще два года. В результате этого соглашения зарплата Медины также была увеличена.

Отметим, что колумбиец играет за "Карабах" с 2020 года.