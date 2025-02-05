https://news.day.az/sport/1728038.html Решение "Карабаха" по Кевину Медине Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" принял решение относительно игрока Кевина Медины. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, агдамский клуб подписал новое соглашение с защитником, контракт которого истекает этим летом. Колумбийский легионер будет выступать за "Карабах" еще два года.
Решение "Карабаха" по Кевину Медине
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" принял решение относительно игрока Кевина Медины.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, агдамский клуб подписал новое соглашение с защитником, контракт которого истекает этим летом.
Колумбийский легионер будет выступать за "Карабах" еще два года. В результате этого соглашения зарплата Медины также была увеличена.
Отметим, что колумбиец играет за "Карабах" с 2020 года.
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