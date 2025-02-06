"Изменения в команде в середине сезона придали нам дополнительные силы".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом баскетболист НТД Акпер Мамедов заявил пресс-службе клуба.

Капитан команды заявил, что благодаря новым трансферам они стали намного сильнее:

"Они полностью адаптировались в команде. Теперь каждый знает, зачем он на площадке и как играть. Мы хорошо понимаем друг друга. Все пока идет по плану. Именно в этом и заключалась цель изменений".

Мамедов также рассказал о подготовке к матчу 14-го тура Баскетбольной лиги:

"Нас ждет сложная игра с "Сабахом". У нас было две неудачные игры против них, но на этот раз все должно быть иначе. Я верю, что на этот раз мы сможем показать им свою игру. У клуба НТД достаточно сил, чтобы победить "Сабах". Это очень важная встреча для нас. Мы усердно работаем на тренировках. Мы уже выиграли четыре игры в лиге, и если сможем победить в следующих турах, то войдем в тройку лидеров, ведь мы не сильно отстаем от соперников. Верю, что мы попадем в тройку лучших и напрямую выйдем в плей-офф".

Отметим, что матч "Сабах" - НТД состоится седьмого февраля в спорткомплексе "Серхедчи".