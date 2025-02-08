Американцы серьезно настроены на Кубок мира в Баку

Федерация гимнастики США рассказала о подготовке команды к предстоящей поездке в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмены готовятся к Кубку мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который пройдет 22-23 февраля на Национальной арене гимнастики.

"Батутисты отправились в Колорадо-Спринг, где расположен лагерь первой сборной, базирующийся в Олимпийском центре. Они подготовили упражнения к Кубку мира в Баку в конце месяца и турниру "Winter Classic", - подчеркивает USA Gymnastics.

Команда США будет самой многочисленной на Кубке мира. В Азербайджан приедут 16 американских спортсменов. Восемь из них выступят в программе по прыжкам на батуте, а восемь - в тамблинге. Среди них Пол Бретчер, Тревор Хардер, Шелби Нобухара и другие.

Отметим, что в Кубке мира примут участие атлеты из 15-ти стран.