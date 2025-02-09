Сборная Азербайджана завоевала еще две медали в рейтинговом турнире в Загребе

В столице Хорватии Загребе продолжается рейтинговый турнир.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что вчера состоялось еще несколько поединков между женщинами и борцами греко-римского стиля.

Рейтинговый турнир

Женская борьба

57 кг

Поскольку в этой весовой категории было всего две участницы, в финале Жаля Алиева боролась с американкой Джакаррой Винчестер. Бой завершился победой соперницы со счетом 7:4 и Жаля завоевала серебряную медаль.

72 кг

Захра Керимзаде, дебютировавшая среди взрослых, проиграла все свои поединки в круговом турнире. Наша борчиха уступила француженке Полин Лекарпен (0:3), хорватке Веронике Вильк (2:6), американке Скилар Грот (0:10) и венгерке Ноэми Надь (1:10).

Греко-римская борьба

77 кг

Санан Сулейманов победил серба Алексу Илича по принципу последнего очка (1:1) и венгра Роберта Фришайса со счетом 7:1. В четвертьфинале он уступил россиянину Сергею Степанову (AIN) - 0:4.

Еще один представитель нашей команды, Хасай Гасанлы, в 1/8 финала уступил Степанову со счетом 6:7. Так как Сергей вышел в финал, наш борец получили право на утешительные поединки. В первом из них Хасай с полным превосходством (14:5) победил финна Джонни Сарккинена. Однако более опытный Сулейманов досрочно победил Гасанли - 8:0. В борьбе за бронзовую медаль Санан уступил россиянину Сергею Кутузову.

Наш молодой борец Давуд Мамедов, выступавший в этой весовой категории, в своем дебютном поединке уступил молдаванину Александру Соловею (0:3).

87 кг

Ислам Аббасов победил узбекистанца Жалгасбая Бердимуратова со счетом 4:3 и венгра Иштвана Такача со счетом 3:3. Аббасов, проигравший в четвертьфинале датчанину Турпалу Али Бисултанову, получил право напрямую побороться за бронзовую медаль, пропустив утешительный поединок с представителем Казахстана Исламом Евлоевым. Наш борец завоевал бронзу, победив россиянина Милада Алирзаева (AİN).

Выступавший в этой весовой категории Рафик Гусейнов проиграл сербу Александру Комарову в первом раунде со счетом 3:5.

Отметим, что на Открытом чемпионате Загреба наша команда завоевала 11 медалей. Ранее наши борцы вольного стиля Кянан Гейбатов (70 кг) завоевал золото, Ислам Базарганов (57 кг), Арсени Джоев (86 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг) - серебро, а Нуреддин Новрузов (61 кг), Али Рагимзаде (65 кг) и Абубакр Абакаров (92 кг) - бронзовые медали. В составе нашей женской команды Гюнай Гурбанова (59 кг) завоевала золото, а Алена Колесник (59 кг) и Жаля Алиева (57 кг) - серебро. Наш борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) довольствовался бронзой.