"Карабах" расстался с полузащитником

Азербайджанская футбольная команда "Карабах" рассталась с Ричардом Алмейдой.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, контракт с 35-летним бразильским полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию.

Ричард, выступавший за агдамскую команду в сезонах 2012-18, 2019 и 2021-25, забил 64 гола в 376 матчах. Алмейда сыграл за "Карабах" 254 раза в Премьер-лиге (51 гол), 31 раз - в кубке (5 голов) и 91 раз - в еврокубках (восемь голов). Он девять раз становился чемпионом Азербайджана и пять раз - обладателем Кубка Азербайджана.

Ричард стал третьим бразильцем, покинувшим "Карабах" этой зимой. Ранее с командой расстались Олавио Жуниньо и Жулио Ромао.

Отметим, что полузащитник, выступавший также за "Зиря" в нашей стране, в 2017-2023 годах забил три гола в 31 матче за сборную Азербайджана.