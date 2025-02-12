Определена программа бакинского "Большого шлема"

Определилась программа турнира "Большого шлема" по дзюдо, который состоится на Национальной арене гимнастики в Баку 14-16 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день будут разыграны медали в пяти весовых категориях: до 60 и 66 кг у мужчин, и до 48, 52 и 57 кг у женщин.

Во второй день турнира определятся чемпионы и призеры еще в трех весах: до 73 и до 81 кг у мужчин и до 63 и 70-ти у женщин.

В заключительный день "Большого шлема" состоятся схватки в пяти весах: до 90, 100, +100 кг у мужчин и до 78 и +78 кг у женщин.

Финальный блок будет начинается ежедневно в 17:00. А точное время начала утренних сессий определится после жеребьевки.

Отметим, что в турнире примут участие дзюдоисты из 37-ми стран. Азербайджан выставит 38 спортсменов.