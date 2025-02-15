Продолжаются чемпионат Азербайджана по прыжкам на батуте, тамблингу и первенство Баку

На Национальной гимнастической арене продолжается 9-й чемпионат страны по прыжкам на батуте, 21-й чемпионат страны по тамблингу и первенство Баку.

Как сообщает Day.Az, на соревнованиях спортсмены борются за первое место в различных возрастных категориях.

В соревнованиях по прыжкам на батуте спортсмены соревнуются в индивидуальных и синхронных программах в следующих возрастных категориях: малыши (2016-2018 гг.р.), дети (2013-2015 гг.р.), подростки (2011-2012 гг.р.), молодежь (2009-2010 гг.р.) и взрослые (2008 г.р. и старше).

В соревнованиях по тамблингу спортсмены соревнуются в индивидуальных и синхронных программах в следующих возрастных категориях: малыши (2016-2018 г.р.), дети (2013-2015 г.р.), подростки (2011-2012 г.р.), молодежь (2009-2010 г.р.) и взрослые (2008 г.р. и старше). Победители конкурса будут определены по сумме двух выступлений в отборочном туре.