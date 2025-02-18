Волейболистка сборной Азербайджана остается самой эффективной в Бразилии

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова продолжает оставаться самой эффективной нападающей бразильской лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соответствии со статистикой, на данный момент игрок "Осаско" возглавляет список голеадоров чемпионата. Согласно показателям, отражающим процентное соотношение успешных атак, Полина находится на первом месте с показателем в 51.85 процента. Следом идет нападающая "Пинхейроса" Карол Гаттас (50%), а замыкает первую тройку Таиса из "Минаса" (48,58 %).

В данный момент "Осаско" занимает четвертое место в регулярном чемпионате.