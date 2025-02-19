Обладатель пояса восьмого дана прибыл в Баку

В Баку пройдет семинар по боевым искусствам кендо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие будет организовано совместно посольством Японии в Азербайджане, Японской ассоциацией боевых искусств и культуры при организационной поддержке Министерства молодежи и спорта.

Семинар проведет Масанори Ясуэ, эксперт по кендо восьмого дана из Японии. Мероприятие, которое состоится 22 февраля во Дворце водных видов спорта, начнется в 11:00.

Отметим, что это первый визит преподавателя кендо восьмого дана не только в Азербайджан, но и в регион.