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Расписание первых игр четвертого круга Премьер-лиги

Объявлено расписание матчей XXVIII-XXX туров Премьер-лиги Мисли по футболу. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ. Стали известно место и время проведения матчей первых трех туров IV круга. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport. Премьер-лига Мисли XXVIII тур 28 марта (пятница)