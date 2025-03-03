Расписание первых игр четвертого круга Премьер-лиги

Объявлено расписание матчей XXVIII-XXX туров Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Стали известно место и время проведения матчей первых трех туров IV круга. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.

Премьер-лига Мисли
XXVIII тур

28 марта (пятница)

19:30. "Туран Товуз" - "Карабах"
Стадион города Товуз

29 марта (суббота)

16:45. "Нефтчи" - "Араз-Нахчыван"
"Нефтчи Арена"

19:00. "Сумгайыт" - "Сабах"
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

30 марта (воскресенье)

16:00 "Кяпаз" - "Сабаил"
Стадион города Товуз

18:00. "Зиря" - "Шамахы"
Стадион спортивного комплекса "Зиря"

XXIX тур
5 апреля (суббота)

17:00 "Сабаил" - "Туран Товуз"
"АСКО Арена"

6 апреля (воскресенье)

17:00 "Сабах" - "Кяпаз"
"Банк Республика Арена"

19:30. "Карабах" - "Зиря"
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

7 апреля (понедельник)

15:30. "Шамахы" - "Нефтчи"
Шемахинский городской стадион

18:00. "Араз-Нахчыван" - "Сумгайыт"
"Лив Бона Деа Арена"

XXX тур
11 апреля (пятница)

19:00. "Сабаил" - "Карабах"
"АСКО Арена"

12 апреля (суббота)

17:00 "Туран Товуз" - "Сабах"
Стадион города Товуз

19:15. "Сумгайыт" - "Шамахы"
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

13 апреля (воскресенье)

17:00 "Кяпаз" - "Араз-Нахчыван"
Стадион города Товуз

19:15. "Нефтчи" - "Зиря"
"Нефтчи Арена"