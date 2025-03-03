Конкурентов у них нет: "Карабах", ПСЖ. "Селтик"...

В национальных чемпионатах европейских стран идет жесткая борьба за первое место. Однако в некоторых странах борьба за лидерство не столь острая. У команд, занимающих первые места в этих чемпионатах, практически нет конкурентов. Среди них есть и "Карабах".

İdman.biz проанализировал команды, которые лидируют с большой разницей в национальных чемпионатах европейских стран.

Наибольшее преимущество имеет лидер чемпионата Сербии "Црвена Звезда" из Белграда. Представитель Белграда уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 74 очка и не имея поражений, сыграв вничью лишь в двух из 26 игр. Ближайший соперник, "Партизан", еще один представитель столицы, отстает аж на 21 балл.

В Северной Ирландии "Линфилд" с 67 очками в 30 играх опережает своего соперника, занимающего второе место, на 19 баллов. Однако с точки зрения потенциальных очков это преимущество равно 13 очкам. Гленторан сыграл на две игры меньше лидера.

"Селтик", набравший 75 очков после 29 туров в чемпионате Шотландии, опережает "Глазго Рейнджерс" на 16 баллов.

Лидеры имеют преимущество в 13 очков в трех чемпионатах. Во французской Лиге 1 ПСЖ с 62 очками после 24 туров опережает "Марсель" на 13 баллов. В Чехии "Славия" с 65 очками опережает "Викторию" Пльзень и "Спарту", у которых по 52 балла. В Косово "Дрита" - первая с 50 очками после 22 игр, у второй "Малышева" - 37. В английской Премьер-лиге "Ливерпуль" с 67 очками после 28 игр опережает "Арсенал" на 13 баллов. Однако поскольку "канониры" сыграли на одну игру меньше, потенциальный отрыв в Премьер-лиге составляет 10 очков.

Лидеры Азербайджана, Уэльса и Черногории имеют преимущество в 12 очков. После 24 туров "Карабах" опережает "Зиря" и "Араз-Нахчыван" в Премьер-лиге Мисли, набрав 57 очков. ТНС оставил позади "Пенибонт" в Уэльсе, набрав 63 балла после 26 игр. А "Будучность" опережает "Петровац" в Черногории, набрав 54 очка после 22 туров.