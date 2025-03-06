Азербайджанская боксерша победила на международном турнире

В городе Будва, Черногория, продолжается молодежный международный турнир по боксу "Жемчужина Адриатики", имеющий статус Кубка мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на третий день соревнований в следующий этап вышла еще одна спортсменка сборной Азербайджана.

Банучичек Насирли, выступающая в весовой категории 48 кг, в четвертьфинале встретилась с представительницей Казахстана Айым Танкибаевой. Поединок завершился победой нашей боксерши - 3:2 (29:28, 28:29, 29:28, 29:28, 27:30). В полуфинале ей предстоит сразиться с Натальей Невядомской (Польша). Встреча состоится седьмого марта.

Отметим, что Насирли обеспечила себе как минимум бронзовую медаль, выйдя в полуфинал.