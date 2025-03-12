"Борьба за попадание в еврокубки продолжится до последнего тура"

"Наша главная цель - попасть в еврокубки".

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил главный тренер команды "Зиря" Рашад Садыхов.

Он отметил, что перед командой не была поставлена задача занять какое-либо конкретное место:

"То есть мы можем быть вторыми, третьими или четвертыми. Главной целью руководства клуба является выступление "Зиря" на европейской арене. Но для достижения этой цели требуется приложить немало усилий. Потому что у нас конкурентный чемпионат. Амбициозные клубы ведут упорную борьбу за место в еврокубках. Так будет продолжаться до последнего тура"".

42-летний специалист на вопрос "Будут ли в следующем сезоне большие изменения в составе команды?" ответил следующим образом: "Время покажет. Я пока об этом не думаю".

Бывший капитан сборной Азербайджана также прокомментировал предстоящие товарищеские матчи команды с Гаити и Беларусью, а также о ее шансы в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года:

"Думаю, что такие товарищеские матчи помогут игрокам лучше узнать друг друга и набраться опыта. Я также верю в команду в матчах, которые нам предстоит сыграть в отборочном цикле чемпионата мира. Надеюсь, мы достигнем результатов, которые порадуют наш народ".

Отметим, что "Зиря" под руководством Рашада Садыхова занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги Мисли с 51 очком после 26 туров.