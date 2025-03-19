https://news.day.az/sport/1738497.html Четырехкратная чемпионка Европы украсит бакинский Кубок мира Команда Болгарии по художественной гимнастике обнародовала состав на этап Кубка мира, который пройдет 18-20 апреля в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в список вошла четырехкратная чемпионка Европы Стилиана Николова. Одна из ярких граций современности имеет также в своем послужном списке шесть наград с чемпионата мира.
Четырехкратная чемпионка Европы украсит бакинский Кубок мира
Команда Болгарии по художественной гимнастике обнародовала состав на этап Кубка мира, который пройдет 18-20 апреля в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в список вошла четырехкратная чемпионка Европы Стилиана Николова. Одна из ярких граций современности имеет также в своем послужном списке шесть наград с чемпионата мира.
Также в индивидуальном зачете заявлена еще одна болгарская гимнастка Дара Стоянова.
Болгария также будет представлена в Баку и в состязаниях групповых команд.
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