Три азербайджанских борца возглавляют мировой рейтинг

Три азербайджанских борца продолжают удерживать лидерство в мировом рейтинге.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Объединенный мир борьбы опубликовал новый рейтинг ведущих борцов планеты.

Согласно обновленному списку, три азербайджанских борца греко-римского стиля - Эльдениз Азизли (55 кг), Нихат Мамедли (63 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) - сохранили за собой первое место. Все они выступают в неолимпийских весовых категориях.

Два других азербайджанских "классика" - бронзовый призер Олимпиады в Париже Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) - занимают четвертое место.

Четвертые позиции в рейтинге вольников также занимают бронзовые призеры Олимпиады-2024 Магомедхан Магомедов (97 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг), а Нураддин Новрузов (61 кг) находится на пятом месте.

В женском зачете азербайджанские спортсменки не смогли войти в первую пятерку.