"Решено, кто будет играть завтра".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом на пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Гаити заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш.

"Мы будем играть против хорошей команды. В составе команды соперника сильные игроки. Мы вместе с тренерским штабом посмотрели их последние пять-шесть матчей. Провели анализ команды. Упорно работали на тренировках. Завтра будет очень интересная игра.

Это команда, которая предпочитает атакующий футбол. Похоже, что они в основном играют с двумя нападающими, оба из которых очень подвижны. Гаити - команда, которая быстро собирается после потери мяча и пытается снова атаковать. Наша подготовка прошла на высоком уровне. Хотим обыграть сборную Гаити. Правда, этот матч не принесет нам очков. Но мы не хотим проиграть".

Отметим, что 22 марта сборная Азербайджана проведет товарищеский матч с Гаити, а 25 марта - с Беларусью.