Федерация каратэ Азербайджана стала официальным членом WKF

Федерация каратэ Азербайджана (AKF) принята в качестве официального члена Всемирной федерации каратэ (WKF).

Об этом İdman.biz сообщили в пресс-службе AKF.

Было отмечено, что AKF, единственная аккредитованная федерация каратэ в Азербайджане, не только развивает спортивное каратэ в соответствии с правилами WKF, но и поддерживает развитие различных стилей (дисциплин) каратэ в нашей стране, объединяя их в единую систему.