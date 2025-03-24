https://news.day.az/sport/1739561.html Федерация каратэ Азербайджана стала официальным членом WKF Федерация каратэ Азербайджана (AKF) принята в качестве официального члена Всемирной федерации каратэ (WKF). Об этом İdman.biz сообщили в пресс-службе AKF.
Федерация каратэ Азербайджана стала официальным членом WKF
Федерация каратэ Азербайджана (AKF) принята в качестве официального члена Всемирной федерации каратэ (WKF).
Об этом İdman.biz сообщили в пресс-службе AKF.
Было отмечено, что AKF, единственная аккредитованная федерация каратэ в Азербайджане, не только развивает спортивное каратэ в соответствии с правилами WKF, но и поддерживает развитие различных стилей (дисциплин) каратэ в нашей стране, объединяя их в единую систему.
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