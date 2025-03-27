Сборная Азербайджана сыграет с Хорватией

Сборная Азербайджана по футзалу U-19 проведет сегодня свой очередной матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша национальная команда, выступающая в основном отборочном цикле чемпионата Европы, проведет вторую игру.

Азербайджан встретится с Хорватией. Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в другом матче группы, который пройдет в Хорватии, Турция встретится с Боснией и Герцеговиной.

Основной отборочный этап ЕВРО-2025

Группа VII, второй тур

27 марта

20:00 Хорватия - Азербайджан

Судьи: Ливиу Думитру Чита (Румыния), Филипа Прата (Португалия), Растислав Беханчин (Словакия)

Омиш. Дворец спорта "Ribnjak"