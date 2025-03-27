Сборная Азербайджана сыграет с Хорватией

Сборная Азербайджана по футзалу U-19 проведет сегодня свой очередной матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша национальная команда, выступающая в основном отборочном цикле чемпионата Европы, проведет вторую игру.

Азербайджан встретится с Хорватией. Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в другом матче группы, который пройдет в Хорватии, Турция встретится с Боснией и Герцеговиной.

Основной отборочный этап ЕВРО-2025
Группа VII, второй тур
27 марта
20:00 Хорватия - Азербайджан
Судьи: Ливиу Думитру Чита (Румыния), Филипа Прата (Португалия), Растислав Беханчин (Словакия)
Омиш. Дворец спорта "Ribnjak"

1

Босния и Герцеговина

1

1

0

0

10-2

3

2

Турция

1

0

1

0

3-3

1

3

Хорватия

1

0

1

0

3-3

1

4

Азербайджан

1

0

0

1

2-10

0