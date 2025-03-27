Сборная Азербайджана сыграет с Хорватией
Сборная Азербайджана по футзалу U-19 проведет сегодня свой очередной матч.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша национальная команда, выступающая в основном отборочном цикле чемпионата Европы, проведет вторую игру.
Азербайджан встретится с Хорватией. Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.
Отметим, что в другом матче группы, который пройдет в Хорватии, Турция встретится с Боснией и Герцеговиной.
Основной отборочный этап ЕВРО-2025
Группа VII, второй тур
27 марта
20:00 Хорватия - Азербайджан
Судьи: Ливиу Думитру Чита (Румыния), Филипа Прата (Португалия), Растислав Беханчин (Словакия)
Омиш. Дворец спорта "Ribnjak"
|
1
|
Босния и Герцеговина
|
1
|
1
|
0
|
0
|
10-2
|
3
|
2
|
Турция
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3-3
|
1
|
3
|
Хорватия
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3-3
|
1
|
4
|
Азербайджан
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2-10
|
0
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