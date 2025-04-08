Баскетболисты "Ромы" приедут в Баку

Восемь команд подтвердили свое участие в бакинском этапе женской серии по баскетболу 3х3.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в турнире примут участие сборная Азербайджана, еще пять национальных команд и два клуба.

В Баку будут соревноваться сборные Мадагаскара, Румынии, Китая, Австрии и Латвии. Среди участников также чешский клуб "Прага" и итальянский клуб "Рома". Всего в соревнованиях примут участие 12 команд.

Отметим, что бакинский этап пройдет 26-27 марта.