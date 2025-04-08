https://news.day.az/sport/1743108.html Баскетболисты "Ромы" приедут в Баку Восемь команд подтвердили свое участие в бакинском этапе женской серии по баскетболу 3х3. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в турнире примут участие сборная Азербайджана, еще пять национальных команд и два клуба. В Баку будут соревноваться сборные Мадагаскара, Румынии, Китая, Австрии и Латвии.
Баскетболисты "Ромы" приедут в Баку
Восемь команд подтвердили свое участие в бакинском этапе женской серии по баскетболу 3х3.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в турнире примут участие сборная Азербайджана, еще пять национальных команд и два клуба.
В Баку будут соревноваться сборные Мадагаскара, Румынии, Китая, Австрии и Латвии. Среди участников также чешский клуб "Прага" и итальянский клуб "Рома". Всего в соревнованиях примут участие 12 команд.
Отметим, что бакинский этап пройдет 26-27 марта.
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