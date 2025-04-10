Азербайджанские шахматистки отдалились от Кубка мира

Сегодня на чемпионате Европы по шахматам среди женщин на острове Родос (Греция) пройдут партии десятого тура.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские шахматистки в данный момент находятся за пределами Топ-23. По 5,5 очка набрали Говхар Бейдуллаева, Гюльнара Мамедова, Нармин Абдинова и Тюркан Мамедъярова. Все они существенно отдались от Кубка мира, путевки на который завоюет десять сильнейших игроков по итогам континентального первенства .



Пары десятого тура:

Анастасия Аврамиду (Греция) - Говхар Бейдуллаева

Инга Хурцилава (Грузия) - Гюльнар Мамедова

Наталья Жукова (Украина) - Нармин Абдинова

Тюркан Мамедъярова - Виктория Радева (Болгария)

Ульвия Фаталиева - Аян Аллахвердиева

Марьям Мкртчан (Армения) - Сабина Ибрагимова

Екатерини Павлиду (Греция) - Лала Гусейнова



Турнирное положение: 1. Теодора Инжач (Сербия) - 8 очков, 2. Ирина Булмага (Румыния) - 7,5, 3. Маи Нарва - 6,5. 23. Говхар Бейдуллаева, 24. Гюльнар Мамедова, 33. Нармин Абдинова, 38. Тюркан Мамедъярова - по 5,5.