Чемпионат Европы по дзюдо в Подгорице (Черногория) ознаменовался для сборной Азербайджана завоеванием одной серебряной и четырех бронзовых наград. Несмотря на отсутствие золотых медалей, вояж получился плодотворным, ведь сразу четверо наших спортсменов выиграли свои первые медали континентального первенства.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по традиции ожидания от выступления команды были достаточно высокими. При этом первые крупные старты на следующий год после Олимпиады имеют свою специфику, когда, с одной стороны, лидеры не форсируют свою подготовку, а с другой, конкуренция увеличивается за счет новых имен. В этом смысле показателем результат Ахмеда Юсифова (60), принесшего команде первую награду - бронзовую. В схватке за третье место он нанес поражение двукратному чемпиону Европы, олимпийскому призеру Франсиско Гарригосу из Испании, Прогресс Ахмеда отметил и главный тренер сборной Рихард Траутман, добавивший, что эта медаль стала хорошим знаком для всего коллектива.

Памятным вояж в Подгорицу оказался и для Рашида Мамедалиева (73 кг), который в последний момент заменил в составе приболевшего Хидаята Гейдарова. В прошлом цикле Рашид в полной мере заявил о себе , а на татами в Черногории победил соперника Хидаята Гейдарова по парижскому финалу Олимпиады Жоана-Бенджамина Габа. И хотя путь в финал Мамедалиеву преградил россиянин Даниил Лаврентьев, наш дзюдоист использовал шанс на бронзу, выиграв у венгра Даниэля Зегеди.

Как отметил сам Рашид, несмотря на то, что он попал в состав в последний момент, это обстоятельство не повлияло на настрой. Наоборот, в психологическом плане он был более раскрепощен, что помогло подняться на пьедестал.

Еще две бронзовые медали получились как минимум с серебряным отливом. И Зелим Цкаев (81 кг), и Мурад Фатиев (90 кг) были в шаге от выхода в финал, но неоднозначные судейские решения повлияли на результат. Цкаев в полуфинале уверенно вел схватку против Тато Григалашвили, вынудив грузина заработать два предупреждения. А в дополнительное время в момент атаки Цкаев коснулся спиной татами и судьи оценили это действие как иппон в пользу Григалашвили! Хотя грузин вовсе не атаковал.

Тогда как Фатиев в полуфинале против итальянца Кристиана Парлатти получил от судьи "хансоку-маке", что также вызвало неоднозначную реакцию. "Я не согласен с этими решениями арбитров, но нам их приходится принимать", - заметил по этому поводу Траутман. Отрадно, что после таких обидных ситуаций Цкаев и Фатиев смогли собраться и завоевать свои первые европейские награды.

Олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кн) на своем первом соревновании после Парижа завоевал серебро. Изначально, многие специалисты предвкушали возможность повторения финала Летних Игр и ожидания увидеть схватку нашего дзюдоиста с Ильей Суламанидзе оправдались. Зелим с грузином параллельно двигались к решающей схватке. В финале все решила оценка "юко" в пользу соперника. А для Зелима это первое серебро с ЧЕ, которое он в дальнейшем вновь постарается трансформировать в золото.

Нынышний результат можно назвать рабочим для команды. Есть моменты, над которыми необходимо работать, а тренерский штаб знает, в чем и кому надо прибавить. До начала чемпионата мира в Будапеште (13-19 июня) осталось полтора месяца.