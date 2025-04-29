Клубы Бундеслиги интересуются Махиром Эмрели

Игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели может сменить клуб по окончании сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 27-летний нападающий, выступающий за "Нюрнберг", привлек интерес других клубов своими голами во Второй немецкой бундеслиге.

По данным Bild, по крайней мере два клуба Бундеслиги заинтересованы в подписании контракта с Махиром. Сообщается, что каждый забитый Махиром гол приближает его к Бундеслиге. Представитель "Нюрнберга" вынужден изменить финансовые условия и понести расходы, чтобы сохранить Эмрели в своем составе, и подписать с ним новый контракт.

Отметим, что нападающий выступает за свою нынешнюю команду с августа 2024 года.