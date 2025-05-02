Названы лучшие бомбардиры 2025 года в международных матчах

В 2025 году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список футболистов, забивших больше всего голов в международных матчах.

Как передает Day.Az, в рейтинг вошли игроки, которые забили пять и более голов в составе своих национальных команд и в континентальных кубках.

Лидером в этом списке стал француз Усман Дембеле, который забил девять голов, из которых восемь были забиты за ПСЖ и один - за национальную сборную. Второе место занял английский нападающий Харри Кейн, играющий за "Баварию Мюнхен", с результатом в восемь голов. Тройку лидеров замкнул саудовский футболист Салем аль-Даусари из "Аль-Хиляля", у которого семь голов.

Стоит отметить, что за первые четыре месяца 2025 года 29 футболистов сумели забить пять и более голов в международных соревнованиях.