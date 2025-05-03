Четырехкратный чемпион "Формулы-1", нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен впервые стал отцом. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У гонщика и его возлюбленной Келли Пике - дочери трехкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике - родилась девочка, которую назвали Лили. "Наши сердца полны как никогда - ты наш величайший дар. Мы так сильно тебя любим", - написал Ферстаппен под фото с Пике и новорожденной.

Для Пике это второй ребенок. Ранее она встречалась с российским пилотом Даниилом Квятом и родила от него дочь Пенелопу в 2019-м.

После пяти этапов текущего сезона Ферстаппен идет на третьем месте в турнирной таблице. В его активе 87 очков. Нидерландский пилот становился чемпионом "Формулы-1" в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах.