Иногда цель железнодорожного путешествия - не столько добраться до пункта назначения, сколько получить удовольствие от самого процесса. В журнале National Geographic Traveler вышел обзор самых живописных железнодорожных маршрутов мира, с которым мы и предлагаем вам ознакомиться.

"Ледниковый экспресс" курсирует между горными курортами Санкт-Мориц и Церматт в швейцарских Альпах. Железная дорога проходит среди заснеженных вершин, горных лугов и живописных деревушек.

Пассажирский поезд TranzAlpine соединяет города Крайстчерч и Греймут в Новой Зеландии. Железная дорога проходит вдоль реки Уэймакарери и через Южные Альпы.

Железная дорога Белград-Бар соединяет столицу Сербии и город Бар в Черногории на побережье Адриатического моря. На маршруте протяжённостью 476 километров расположены 254 тоннеля и 435 мостов.

Поезд Shongololo Express, который следует через территорию Намибии, Южной Африки и Зимбабве - это ещё и прекрасная возможность побывать на сафари, вооружившись биноклем.

Пассажирский поезд "Ган", который курсирует между городами Аделаида и Дарвин, соединяет северное и южное побережье Австралии.

Экспресс "Золотой орел" следует из Москвы во Владивосток по Транссибирской магистрали.

"Royal Rajasthan on Wheels" - это туристический поезд класса люкс, из которого путешественники могут насладиться видами достопримечательностей индийского штата Раджастхан.

Маршрут пассажирского поезда California Zephyr, который следует из Чикаго, штат Иллинойс, в Эмеривилл, штат Калифорния, пролегает через Скалистые горы и Сьерра-Неваду.

Пассажиры поезда The Canadian, следующего из Торонто в Ванкувер, могут насладиться красотой окрестных пейзажей из вагонов с прозрачными стенами и потолком.

"Поезд в облака" - туристический поезд в аргентинской провинции Сальта, который поднимается на высоту 4220 метров над уровнем моря.

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