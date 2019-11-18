Слова «Баку» и «Азербайджан» - самые популярные поисковые запросы в Южной Корее - ФОТО
Слова "Баку" и "Азербайджан" на одной из первых строк среди наиболее популярных слов на самых крупных поисковых сайтах Южной Кореи "Naver" и "Daum", передает Day.Az в Государственном агентстве по туризму.
Большой интерес корейцев к Азербайджану вызвала популярная программа путешествий "Battle Trip", которая была снята в Баку и показана на ведущем телеканале страны KBS (Korean Broadcasting System).
После показа передачи в эфире и трансляции на Youtube онлайн-поиски об Азербайджане увеличились.
Так, при организационной поддержке Азербайджанского бюро по туризму передача "Battle Trip" в октябре подготовила репортаж о Гобустане, грязевых вулканах, улице Низами, Ичеришехер, Центре Гейдара Алиева, то есть, о достопримечательностях, к которым туристы проявляют больший интерес.
Знакомясь с образцами национальной азербайджанской кухни, гости провели съемки в местных и зарубежных ресторанах Баку.
Отметим, что шоу "Battle Trip" 2016 года выходит в эфир каждую субботу.
Южная Корея - один из новых и приоритетных рынков для пропаганды азербайджанского туризма. Азербайджанское бюро по туризму интенсивно пропагандирует в мире туризм в Азербайджане.
Напомним, что за январь-октябрь 2019 года Азербайджан посетили 8830 туристов из Южной Кореи, что на 20,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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