Египет всегда был излюбленным курортом россиян, но порой отдыхать там опасно по разным причинам: ядовитые морские обитатели, политическая неустойчивость в стране, трудности перевода, местный менталитет и так далее.

Вот несколько советов о том, как съездить на отдых в Египет и не попасть впросак:

Оденьтесь

Мужчинам и женщинам следует одевать более закрытую одежду, несмотря на умопомрачительную жару. Независимо от пола, если вы наденете шорты, в отеле вас поймут, но за его пределами - высмеют. Также из-за одежды возникает больше всего конфликтов между туристами и арабами.

Торгуйтесь

Если уж и выходить за пределы отеля, то отправляться нужно прямиком на рынок. Но не забывайте о том, что за товар, который вам захочется купить, вы будете бороться и торговаться. Причем египтяне не видят ничего плохого в обмане покупателя или в том, чтобы предложить товар, который вам совершенно не интересен. Будьте готовы ко всему и возьмите побольше мелких купюр.

Не оставайтесь без мужчины

Египет - страна, где нет места феминизму. Египтяне очень любят приставать к женщинам и девушкам. Конечно, вы можете пойти одна, но тогда никто не гарантирует, что этот поход закончится хорошо.

Найдите номер полиции

Если до вас стали домогаться или обокрали - позвоните в местную полицию. Но чтобы избежать такой ситуации, лучше всего не ходить в городе одному, а скооперироваться с другими туристами из вашего отеля и держать друг друга в поле зрения.