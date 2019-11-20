Гости Баку должны быть начеку, пробуя здешнюю кухню, так как она настолько великолепна, что быстро вызывает привыкание и многим бывает тяжело расстаться с ней.

Day.Az со ссылкой на Azernews представляет список деликатесов, которые должны избегать туристы в Баку, если они не хотят быть зависимыми от них всю жизнь.

Долма - одно из самых "опасных" блюд азербайджанской кухни. Это фарш, завернутый в виноградные листья, подается с кислым молоком и чесночным соусом. Долму готовят также из капусты, помидоров, баклажанов, болгарских перцев, которые заполняют фаршем.

Плов - еще одно захватывающее блюдо. Несмотря на то, что приготовить настоящий азербайджанский плов довольно сложно, вы можете попробовать его буквально в любом местном ресторане. Но будьте осторожны, вы вряд ли сможете "остановиться".

Лявянги сводит с ума любого с первого кусочка. Лявянги - это курица или рыба, фаршированная грецкими орехами, луком, сладкими и кислыми сухофруктами, такими как слива, чернослив, изюм и алча. Звучит потрясающе, не так ли? Но предупреждаем - держите себя в руках.

Кебаб. Любой гурман знает, что Кавказ славится своими кебабами, и в Азербайджане искусство приготовления кебабов доведено до идеала. Мы гарантируем, что вы просто не сможете ограничиться одной порцией. Уже слюнки текут.

Подумайте дважды, если вы захотите попробовать другой шедевр азербайджанской кухни - пити. Лучше всех это блюдо готовят в Шеки, но вы также можете попробовать пити в Баку. Это уникальное блюдо состоит из мяса и овощей и готовится в течение нескольких часов.

Ну а на вершине национальной кулинарии - гутабы и айран. Гутаб - это тонкий пирожок в форме полумесяца из пресного теста с начинкой из мяса, сыра, зелени или тыквы. Гутабы часто подают с айраном - прохладительным напитком.

Также азербайджанская кухня славится своими сладостями. Попробовав однажды, вы уже никогда не сможете забыть вкус пахлавы, шекербуры, бадамбуры, гогала,и др.

Постарайтесь держать себя в руках, когда будете посещать Баку и пробовать азербайджанскую кухню, ведь вы захотите возвращаться сюда снова и снова.