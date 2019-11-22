https://news.day.az/tourism/1177597.html Неповторимые краски Бакинского бульвара, которыми не устаешь восхищаться - ФОТО
Неповторимые краски Бакинского бульвара, которыми не устаешь восхищаться - ФОТО
Бакинский приморский бульвар хорош в любое время года, при любой погоде, будь то яркие краски лета, или приглушенные топа осени. Визитная карточка Баку, он не перестает удивлять и восхищать и нас, жителей столицы, и многочисленных гостей.
Фото: Заур Мустафаев
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