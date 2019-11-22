Бакинский приморский бульвар хорош в любое время года, при любой погоде, будь то яркие краски лета, или приглушенные топа осени. Визитная карточка Баку, он не перестает удивлять и восхищать и нас, жителей столицы, и многочисленных гостей.

Фото: Заур Мустафаев