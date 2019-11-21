Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде сообщил о подписании соглашения об обмене опытом между муниципалитетами Тебриза и Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, посол отметил, что это соглашение составится в совместной комиссии Ирана и Азербайджана.

По его словам, привлечение инвестиции и развитие городского пространства могут быть результатами этого соглашения.

Джахангирзаде, отметив, что Иран считается пунктом назначения 40% азербайджанских туристов, заявил, что Тебриз при этом может стать одним из туристических направлений азербайджанцев.

"Баку для иранского Тебриза считается соседним городом и поэтому мы можем использовать их опыты для развития Тебриза", - заключил он.