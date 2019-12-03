Почти в каждом городе на земле есть они - заброшенные руины, надломленные титаны, давно побежденные и забытые, но их силуэты все еще возвышаются на фоне заходящего солнца. Старые заводы, заброшенные вокзалы, даже целые острова, на которых когда-то кипела жизнь и которые видели не одно поколение людей, а теперь заброшены и оставлены погибать.

Но иногда нарастание энтропии уступает место чему-то захватывающему дух. Некоторые руины оказываются на пороге чего-то большего, чем кто-либо мог себе представить, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Колманскоп

История Колманскопа начинается, как и многие африканские трагедии, с алмазов. В 1908 году немецкие поселенцы пытались провести через пустыню Намиб железную дорогу, чтобы соединить побережье с намибийским городом Китмансхуп.

Один из рабочих, Захарий Левала, нашел в песке неограненный алмаз и принес его своему начальнику. Новость о находке разнеслась по немецкой колонии, как пожар, и вскоре сотни искателей камней заполонили пустыню.

Алмазы на поверхности встречаются очень редко, но легенда гласит, что в Колманскопе вы могли бы идти ночью по пустыне и подбирать с песка сверкающие в лунном свете камни. Прямо на продуваемых всеми ветрами песчаных дюнах был построен город, названный Колманскоп, в котором на пике алмазного бума насчитывалось больше 1200 жителей.

Однако времена меняются, и вследствие падения цен на бриллианты после Первой мировой войны и открытия более богатых месторождений алмазов дальше на юг Колманскоп утратил свою популярность. Шахтеры со своими семьями оставили дома и покинули пустыню.

Менее чем через 50 лет после того, как Захарий Левала нашел свой алмаз, Колманскоп стал городом-призраком. Но деревянные дома в пустыне не гниют.

Через несколько лет песок стал проникать в открытые окна и двери зданий - Намиб стремилась вернуть все в прежнее состояние. Сегодня весь комплекс стал популярным туристическим направлением, привлекающим посетителей полувековыми дюнами внутри особняков, бальных залов, театров и больниц.

Станция радиоразведки Тойфельсберг

Искусственный купол на вершине искусственного холма со времен искусственных страхов... Этот заброшенный радиолокационный пост эпохи холодной войны близ Берлина в Германии поднимается из леса как маяк, озаряя своим светом страницы запутанной истории.

Построенная в 1963 году станция радиоразведки использовалась Агентством национальной безопасности США во время холодной войны для перехвата якобы военных и дипломатических сообщений. Сохранившиеся записи слишком туманны и расплывчаты для того, чтобы определить точный характер выполнявшихся там работ. После падения Берлинской стены в 1991 году станция была заброшена.

Возможно, более интересна, чем сама станция, история холма Тойфельсберг ("Чертова гора" в переводе на русский), на котором она стоит. Этот холм - самая высокая точка Берлина, фактически огромная куча остатков разрушенных во время Второй мировой войны городских зданий, сваленных на нацистское военное училище, которое по-прежнему остается нетронутым где-то под тоннами обломков.

С тех пор как в 1991 году прослушивающая станция был отключена, она часто меняла владельцев. Каждый новый покупатель начинал с амбициозных планов превращения куполообразных обтекателей антенн в отель, музей или что-то подобное, но до сих пор все планы проваливались, и остались только странные строения, как надгробия на прошлом Берлина.

В настоящее время объект закрыт для посещений, но нарушители говорят, что вид с Чертовой горы на город просто невероятен.

Бостонский Лонг-Айленд

Не следует путать с аналогичным названием острова в Нью-Йорке. Бостонский Лонг-Айленд не хочет быть обитаемым. Этот почти трехкилометровый участок земли в Бостонской гавани с момента колонизации в 17-м веке был местом многочисленных неудачных проектов.

Его скалистые берега и заросшие холмы хранят заброшенный военный форт, пустые больницы, таинственные могилы и длинный список предполагаемых правительственных секретов.

Бурная история этой области началась в 1675 году, когда английские поселенцы отправили сотни индейцев на острова в гавани и оставили их на произвол судьбы среди бесплодных скал суровой зимой 1675-1676 годов. Большинство из них умерли от голода.

Во время Второй мировой войны в рамках операции "Скрепка" на Лонг-Айленд тайно были привезены немецкие ученые. Остров считается источником вдохновения Денниса Лихэйна при написании романа "Остров проклятых".

Совсем недавно здесь разместился приют для бездомных Бостона, но по неизвестным причинам был поспешно закрыт в 2014 году, оставив ряды пустых коек внутри старого туберкулезного диспансера.

Ссылаясь на соображения безопасности, мэр Бостона Мартин Дж. Уолш закрыл мост, ведущий на Лонг-Айленд, и перевез всех жителей на материк, в очередной раз превратив остров в город-призрак.

Заброшенная линия железной дороги в Париже

В 1841 году Париж захлестнула идея железнодорожного транспорта. Недавно был закончен проект крупного фортификационного сооружения вокруг города, и военные искали способы доставки войск и припасов из центра города к крепости.

Испытывая трудное финансовое положение, они обратились за помощью к разным частным компаниям, чтобы заплатить за железные дороги, которые вскоре протянулись от центра Парижа к окраинам.

Результатом стал беспорядок. Каждая линия управлялась отдельной компанией, и нигде эти линии между собой не пересекались. Пассажиры с окраин должны были ехать в центр Парижа только для того, чтобы сесть на другой поезд, который доставит их к другому пункту на окраине - иногда в нескольких минутах ходьбы от их первоначального пункта отправления.

Поэтому в Париже решили создать Petite сeinture, или Малый пояс. Эта линия образовывала круг только внутри укрепленного периметра города и соединяла другие железные дороги. Это был потрясающий успех, и в течение почти 100 лет линия служила одним из главных средств передвижения в Париже. Но в начале 20-го века необходимость в ней неизменно начала уменьшаться, и к 1934 году линию практически забросили.

За прошедшие годы Малый пояс остался почти нетронутым. Он зарос мхом и плющом, и даже не многие парижане знают о его существовании. Почти 32 километра железной дороги, несколько туннелей и мостов скрыты в гуще городской застройки.

Голландский остров

Почти 400 человек однажды назвали Голландский остров своим домом. Жители острова, в основном рыбаки и их семьи, в течение многих веков получали пропитание прямо из вод Чесапикского залива. Но в конце концов море прекратило давать и стало забирать.

Береговую линию размывали волны, и восьмикилометровый остров постепенно уменьшался. Как и многие другие острова в Чесапикском заливе, Голландский остров состоит в основном из ила и глины, а не из скал, и это делает его легкой добычей ветра и волн.

Последние жители бежали с острова в 1922 году, оставив свои дома и храмы как мрачные памятники людям, которые жили здесь когда-то. Но и они медленно погрузились в море. Все, кроме одного.

Последний дом на Голландском острове пережил своих братьев, стойко удерживаясь на тонкой полосе земли, которая каждый прилив полностью оказывается под водой. У него был помощник - 15 лет отставной министр посвятил сохранению двухэтажного викторианского особняка, окружив его древесиной, камнями и мешками с песком в тщетной попытке сдержать море. Несмотря на все усилия, и этот дом, наконец, испустил дух и рухнул в 2010 году.

Башни Теслы в России

Надежных источников информации об этих странных строениях, расположенных посреди леса, очень мало. На большинстве сайтов, где они фигурируют, их окрестили "русскими башнями Теслы". На самом деле эти башни являются генераторами Маркса, построенными для преобразования постоянного тока низкого напряжения в импульсный ток высокого напряжения.

Системы, подобные этим российским гигантам, хотя и в гораздо меньших масштабах, сегодня обычно используются для имитации молнии на промышленном оборудовании.

Генератор был построен Советским Союзом в 70-е годы для испытания изоляции воздушных судов. Когда в начале 90-х поднялся железный занавес, весь мир впервые узнал об этой испытательной базе. Технически комплекс не заброшен, так как на протяжении многих лет он периодически отдается во временное пользование частным исследовательским компаниям.

Стеклянный пляж в Калифорнии

Неподалеку от Форта-Брэгга, Калифорния, находится уединенный пляж, купающийся в ярких красках изумрудов, рубинов, бирюзы и бриллиантов. Но это не драгоценные камни, валяющиеся на песке.

Это осколки отшлифованного за сто лет морскими волнами стекла. Начиная примерно с 1906 года жители Форта-Брэгга - наряду с другими городами вдоль побережья - сбрасывали свой мусор прямо в океан. В то время как бумага размокла, а пластик предположительно всплыл в краях далеких и неизвестных, стекло осталось.

Только в 1967 году был наложен запрет на сброс отходов в океан, но семена преобразования уже были посеяны. Отшлифованные волнами и песком осколки стекла превратились в переливающуюся стеклянную гальку и были выброшены на берег.

Хотя стекло уже давно не редкость, вдоль пляжа иногда можно найти настоящие исторические реликвии: после Второй мировой войны автомобильные компании при изготовлении задних фар стали использовать пластик вместо стекла, что делает странную стеклянную гальку рубинового цвета от старых фар чем-то вроде редкого коллекционного предмета.

Однако теперь Стеклянный пляж является частью Национального парка Маккеррихер, и поэтому собирать там какие-либо камешки незаконно.

Город-призрак в Анголе

В нескольких милях от столицы Анголы находится современный высотный город-призрак. Нова-Сидад-де-Киламба - обычно сокращается до "Киламба" - включает в себя 750 жилых зданий на 2800 квартир. Город был построен для размещения полумиллиона человек и имеет свои школы и торговые помещения. И он почти весь пуст.

Миниатюрный город финансировался китайской строительной компанией и прошел путь от заросшей кустарником земли до завершенного проекта меньше чем за три года. Но вместо того притока жителей, которого они, вероятно, ожидали, единственная жизнь, которую можно найти на комплексе площадью 50 км², - это несколько китайских рабочих (которые живут за пределами строительной площадки) и множество дезориентированных животных.

По данным Би-би-си, проблема заключается в том, что в Анголе классовая структура состоит из "очень бедных и очень богатых", так что покупателей на квартиры стоимостью 200 000 долларов нет.

Форты Маунселл

Как металлические животные, поднимающиеся из темных глубин, форты Маунселл стоят на страже в устье Темзы и по сей день. Хотя они и не так полезны, как раньше, но форты служат молчаливым напоминанием о нашем бурном прошлом.

Когда угроза немецких воздушных налетов на Британию во время Второй мировой войны стала реальностью, министерство обороны ввело в строй несколько морских фортов, чтобы защитить воздушное пространство страны.

В дополнение к четырем морским фортам было построено шесть фортов для противовоздушной обороны. Три из них были установлены на реке Мерси и три в устье Темзы. Из трех фортов на Темзе сохранилось только два: "Красные пески" и "Зыбучие пески".

Форты были выведены из эксплуатации после войны и заброшены после того, как с них были сняты орудия. А один из них был захвачен одиноким англичанином, который провозгласил его новым княжеством Силенд.

Судно SS Ayrfield

Если плыть мимо мангровых зарослей в Хоумбуш-Бей в Сиднее, Австралия, и смотреть на северо-запад, можно увидеть нечто невероятное: проржавевший корпус 100-летнего парохода с растущим на его палубах лесом.

Судно SS Ayrfield было построено в 1911 году и использовалось для транспортировки угля от материка к работавшим на угольном топливе судам, находившимся в открытом море.

Во время Второй мировой войны Содружество реквизировало Ayrfield в качестве грузового судна, чтобы доставлять припасы союзным войскам в Тихоокеанском регионе. После войны корабль вернулся к своей работе в пароходной компании Миллера, а в 1972-м был списан и отправлен умирать в Хоумбуш-Бей.

В течение многих лет Хоумбуш-Бей был местом, где умирают корабли. На самом деле это было место, где умирало все - вплоть до тяжелых металлов и диоксина. Десятилетиями водоем служил свалкой химических отходов, превращая некогда процветавший край рыбной ловли в промышленную ошибку.

С тех пор он очищен, и сейчас только несколько ржавых кораблей видны выше ватерлинии. Но SS Ayrfield остается реликвией, напоминающей о прошлом бухты и о том, что не все, что умирает, должно оставаться мертвым.