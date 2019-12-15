Азербайджан сегодня известен и признан на мировом уровне как новое привлекательное туристическое направление на Евразийском континенте. Не зря Google, подводя итоги 2019 года, назвал Баку вторым самым популярным местом в мире, которое ищут туристы. Посещающие нашу страну иностранные гости высоко оценивают созданную инфраструктуру, уникальную архитектуру, прогресс во всех сферах, древнюю историю и богатейшую многовековую культуру, а также стабильность и безопасность, комфортное пребывание в Азербайджане.

Азербайджан - страна, где древнейшие храмы соседствуют со зданиями, построенными лучшими современными архитекторами. Облик столицы нашей родины, Баку, представляет собой гармоничное сочетание старины и новаторства.

Несомненно, успехи в области развития туризма неразрывно связаны с именем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, которые проводят дальновидную и мудрую стратегию комплексного развития страны, где развитие туризма играет важную роль.

Решением Президента Ильхама Алиева от 20 апреля 2018 года создано Государственное агентство по туризму. Туризм в Азербайджане решениями главы государства определен в качестве приоритетного направления развития экономики, объявлен индустрией государственной важности. Руководство страны уделяет туристической сфере особое внимание. Туристическая отрасль вносит свой вклад в формирование доходов государства и населения.

Особенно значимо, что Азербайджан не только динамично развивает туризм, но и рассматривает всестороннее развитие этой сферы, как неотъемлемый шаг для привлечения дополнительных инвестиций в экономику страны. И это очень важно.

В Азербайджане созданы все необходимые условия для развития туризма. Как известно, наша страна с ее географическим положением, богатым природным ландшафтом и многочисленными лечебными и историко-культурного объектами наследия является благоприятным местом для развития туризма. Есть широкие возможности для ознакомления иностранных туристов с нашей историей, культурой, медициной, а также достопримечательностями.

К примеру, количество туристов, посещающих Азербайджан в лечебно-оздоровительных целях, в 2019 году значительно выросло. На сегодня только лечебно-оздоровительный центр Нафталан посетило свыше 45 тысяч туристов из более чем 70 стран мира. И эта цифра растет.

Не стоит забывать и о зимнем отдыхе в Азербайджане, который в первую очередь, затрагивает регионы республики. Если летом гости больше едут на Абшерон с его морем и солнцем, то зимой - в горные регионы. С каждым годом туристическая инфраструктура в стране все более совершенствуется, благодаря чему Азербайджан уже рассматривается как комфортная страна для зимнего туризма. Лучшие примеры тому - зимние курорты "Туфандаг" в Габалинском и "Шахдаг" - в Гусарском районах. С открытием горнолыжного сезона здесь не бывает отбоя от гостей - как жителей Азербайджана, так и иностранцев. Поэтому неудивительно, что, как ожидается, наиболее популярными местами для того, чтобы красиво встретить Новый год, будут Габала и Гусар.

В Азербайджане есть условия для развития всех основных направлений туризма и на сегодняшний день это является актуальным вопросом для страны.

Страна, известная во всеми мире своим уникальным географическим положением, богатым природным ландшафтом и многочисленными объектами историко-культурного наследия, сегодня предлагает отдых на любой вкус. Желающие насладиться теплым морем, как правило, отправляются в курортную зону Набрань на Худат-Яламинском взморье, где волны Каспия соседствуют с густыми, дышащими свежестью лесами, или на побережье Абшерона с его песчаными пляжами. Для увлекающихся лицензионной охотой есть возможность замечательно провести время в Гызылагачском заповеднике, а заядлым рыболовам, к примеру, - в Сальяне. Есть целительная нефть в Нафталане, минеральные источники в Масаллы и соляные пещеры в Нахчыване. Большим успехом пользуются винные и гастрономические туры, также нетипичные для нашей страны еще в недалеком прошлом.

Проводимое в последние годы строительство отвечающих современным требованиям центров отдыха, отелей в различных регионах нашей страны, создание дорожно-транспортной инфраструктуры повысили интерес к регионам Азербайджана как у иностранных туристов, так и у местных жителей.

Безусловно, сегодня Азербайджан осуществляет ряд важных мер для ускорения развития туризма в стране. И, что немаловажно, туризм способствует привлечению в государство иностранной валюты и различных инвестиционных проектов: происходит диверсификация экономики, обеспечивается рост доходов населения и повышается уровень их благосостояния.

Область туризма является одной из основных направлений ненефтяного сектора экономики. Туризм как сфера хозяйственной деятельности имеет огромное значение и, в первую очередь, служит интересам гражданина, общества в целом и является источником доходов. Более того, сфера становится одним из основных факторов создания дополнительных рабочих мест, ускоряет развитие дорожного и гостиничного строительства, стимулирует производство всех видов транспортных средств, способствует сохранению народных промыслов и национальной культуры в стране.

Эра туризма в Азербайджане вошла в фазу расцвета.

Мехти Ахмедзаде