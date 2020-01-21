Азербайджанские гиды будут проходить аттестацию

С этого года в Азербайджане начнется аттестация туристических гидов.

Об этом во вторник сказала Trend соучредитель Ассоциации туристических гидов Азербайджана, международный инструктор Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов Сакина Аскерова, передает Day.Az.

По ее словам, с этого года будет проведена аттестация 300 активных экскурсоводов по стране, прошедших регистрацию в информационной базе Ассоциации.

Об этом будет объявлено в феврале.

"Успешно прошедшим аттестацию экскурсоводам будет выдана карта туристического гида. Мы планируем провести аттестацию всех экскурсоводов".

Аскерова добавила, что аттестация будет состоять из трех туров: "В первом туре будет проведен тестовый экзамен по предметам, во втором экскурсовод будет сдавать устный экзамен по вытянутому билету перед членами Аттестационной комиссии, в третьем туре будет проведен экзамен для гидов, где будут проверены их практические знания в ходе экскурсий".