КНДР закрывает границу для туристов из-за нового вируса в Китае
Власти страны хотят предотвратить распространение болезни на КНДР.
Северная Корея решила временно закрыть въезд для иностранных туристов. Решение вызвано распространением нового вируса в соседнем Китае, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.
О соответствующем распоряжении властей КНДР сообщили бизнес-партнеры в этой стране. Граница для иностранных туристов закроется со среды, 22 января. Срок закрытия не определен - отмечается, что это "мера предосторожности" против распространения коронавируса, которая будет действовать "до дальнейших распоряжений". Всем, кто забронировал путевки в КНДР, туроператор советует обратиться в офис для уточнения информации относительно поездок.
Как сообщалось, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус.
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