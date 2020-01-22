КНДР закрывает границу для туристов из-за нового вируса в Китае

Власти страны хотят предотвратить распространение болезни на КНДР.

Северная Корея решила временно закрыть въезд для иностранных туристов. Решение вызвано распространением нового вируса в соседнем Китае, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.

О соответствующем распоряжении властей КНДР сообщили бизнес-партнеры в этой стране. Граница для иностранных туристов закроется со среды, 22 января. Срок закрытия не определен - отмечается, что это "мера предосторожности" против распространения коронавируса, которая будет действовать "до дальнейших распоряжений". Всем, кто забронировал путевки в КНДР, туроператор советует обратиться в офис для уточнения информации относительно поездок.

Как сообщалось, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус.