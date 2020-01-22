В Египте открылся новый аэропорт

В Египте введен в эксплуатацию новый международный аэропорт Беренис, его цель, в том числе, стимулировать развитие туризма к югу от курорта Марса Алам. Об этом сообщает АТОР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

С вводом в строй хаба в Беренисе добраться до южных зон можно будет в два раза быстрее.

Сейчас из Хургады по трассе - почти 550 километров до поселка Шалатейн и около 700 - до поселка Халаиб. От аэропорта, находящегося в 60 километрах к северу от курорта Марса Алам: дорога до Халаиба занимает почти пять часов.

Это направление пока не очень известно массовому туристу, в основном в Шалатейн и Халаиб едут дайверы. Но в Египте видят потенциал развития этой туристической зоны как с точки зрения пляжного отдыха, экотуризма (наблюдение за птицами и дельфинами), так и экскурсий на соседние острова. Например, на остров Забаргад, где уже с 1500 года до н. э. добывались топазы и аквамарины.

По данным местных СМИ, новый аэропорт способен обслуживать до 600 пассажиров в час. Для стимулирования иностранных рейсов авиавласти страны готовы предложить перевозчикам более низкие цены за обслуживание, чем в аэропорту Хургады.

По предварительной информации, в аэропорту Беренис уже ждут чартерных рейсов из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.

