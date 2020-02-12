Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую еду они привозят из путешествий. Об этом сообщает OneTwoTrip, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Чаще всего отдыхающие покупают домой алкоголь, так ответили 30 процентов пользователей. Кондитерские изделия привозят 17 процентов туристов, 15 процентов - пакуют в багаж экзотические фрукты, 13 процентов - мясные продукты, а 11 процентов - молочные.

Морепродукты, соки и безалкогольные напитки из других стран готовы употреблять дома лишь четыре процента респондентов. Остальные - не стали уточнять, какие именно продукты привозят.

Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что четверть (25 процентов) из них, возвращаясь домой, всегда упаковывают в чемодан понравившиеся на отдыхе продукты.

Почти столько же (23 процента) опрошенных сказали, что делают это иногда, а восемь процентов - редко. При этом почти половина (44 процента) респондентов никогда не едут домой со съедобными сувенирами, считая, что все можно купить в России.