В Сети множество различных подборок, помогающих сэкономить на цене авиабилета: здесь и советы летать чартерами или лоу-костерами, и использование системы бонусов авиакомпаний, и покупка билета заранее, а также выбор "правильных" дней бронирования (в некоторых компаниях вторник, среда и четверг являются самыми "дешевыми" днями). "Рамблер" расскажет о том, от чего зависит стоимость билета, и как полететь максимально выгодно, передает Day.Az.

Что касается различия в цене авиабилетов от разных компаний, то здесь важным фактором является маршрут полета лайнера. Некоторым авиаперевозчикам запрещено находиться в воздушном пространстве определенных стран, в связи с чем маршрут может пролегать крючкообразным путем, что, разумеется, оказывает сильное влияние на стоимость билета. Стоит отметить, что компании очень дорожат таким ценным ресурсом, как авиатопливо, которое по их науськиванию приходится экономить пилотам.

Вы можете посмотреть маршрут полета того или иного самолета, чтобы сэкономить на авиабилете. Также, разумеется, наиболее экономным вариантом может стать снижение требований к удобствам на борту: лоу-костеры довольно хорошо распространены в европейских странах.