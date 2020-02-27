Государственное агентство по туризму Азербайджана обратилось к гражданам и туроператорам в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, учитывая широкое распространение коронавируса COVID-19 в ряде стран, Агентство рекомендует гражданам принимать во внимание возможные риски при планировании зарубежных путешествий, передает Day.Az.

"Для предупреждения опасности инфицирования и распространения вируса на территории Азербайджана, рекомендуем гражданам отменить свои визиты в страны, где зафиксирована вспышка эпидемии, до тех пора, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Также рекомендуем туроператорам информировать о возможных рисках граждан, которые желают совершить визит в страны, где зафиксированы факты инфицирования", - сказали в Агентстве.