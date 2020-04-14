Субъекты туризма в Азербайджане продолжат свою работу

Применение налоговых льгот для предпринимателей, понесших ущерб в результате пандемии коронавируса, станет возможным после того, как Милли Меджлис (парламент) утвердит связанный с этим законопроект.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянана Гасымов.

Он отметил, что законопроект будет содержать налоговые преференции для предпринимателей, освобождение от налоговых выплат и предоставление налоговых каникул: "Программа содержит четыре направления - выплата зарплат, оказание дополнительной финансовой поддержки, применение определенных налоговых льгот и субсидирование кредитных процентов. Субъекты индустрии туризма в предстоящие несколько месяцев смогут воспользоваться этим, чтобы не идти на сокращения работников и сохранить существующее положение. Если процесс завершится быстро, то выйти из сложившейся ситуации удастся с меньшим ущербом, и в этом случае сферу туризма поддержать будет легче".

Отметив, что в настоящее время идет работа над альтернативными пакетами Агентства, Гасымов добавил, что прилагаются максимальные усилия для того, чтобы работа субъектов туризма не останавливалась: "Осуществляется работа и в направлении того, как будет развиваться индустрия туризма на следующем этапе - в посткоронавирусный период, для управления этой сферой путем дополнительных стимулирующих мер".