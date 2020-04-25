В Италии главные достопримечательности страны откроют к маю

Самые известные культурные достопримечательности в Италии, такие как археологические памятники Колизей или Помпеи, будут открыты в мае.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

"[Музеи откроются] в мае, не с 4 мая [3 мая в Италии истекает срок карантина], чуть позже. И откроются только те, которые будут способны обеспечивать все предписания по соблюдению мер безопасности [для недопущения распространения коронавируса]", - сказал Франческини.

При этом он признал, что наибольшие сложности при возобновлении работы будут у театров, кинотеатров и других учреждений культуры с ограниченным пространством.

"Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки", - указал министр.

Он также сообщил, что правительство будет поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами, которым будут даваться субсидии на летний отдых на итальянских курортах (до €500 на семью).

При этом о въездном туризме, по его мнению, говорить пока рано. "[Открытие границ] будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Международного туризма в этом году не будет, поэтому родился план "Путешествую в Италии", который предполагает инвестиции во внутренний туризм", - сказал Франческини.