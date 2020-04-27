Турсектор Таиланда не сможет восстановиться до появления вакцины от COVID-19

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) заявило, что необходима вакцина от коронавируса, чтобы помочь переломить ситуацию в туристическом секторе страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Число посетителей в этом году, как ожидается, сократится на 60% до 16 миллионов, что почти вдвое сократит доходы от иностранного туризма. Однако показатели могут быть еще ниже, поскольку мир ждет вакцины, опасаясь второй волны распространения COVID-19.

"Все ждут вакцины, - заявил глава TAT Ютасак Супасорн в интервью в пятницу. - Люди ожидают, что это займет по меньшей мере 18 месяцев, а это значит, что нам придется оставаться в состоянии страха и беспокойства".

Таиланд сильно зависит от расходов на туризм, особенно со стороны китайских посетителей. Глава TAT ожидает возвращения китайских туристов не ранее октября.

По его словам, поступления от иностранного туризма в этом году могут составить не более 1 триллиона бат по сравнению с 1,9 триллиона в 2019 году.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных COVID-19 во всем мире приближается к 3 миллионам. Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.