Найден способ защитить туристов от заражения коронавирусом на пляжах

В Испании нашли способ защитить туристов от заражения коронавирусом на пляжах при помощи искусственного интеллекта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, на одном из пляжей города Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль установили специальные датчики для обеспечения социального дистанцирования. Сканеры, закрепленные на фонарных столбах, будут следить за количеством отдыхающих, а затем через приложения на смартфонах информировать людей о наиболее загруженных районах.

Интерактивная карта разработана по системе светофора: зеленый означает комфортную зону, оранжевый говорит о том, что территория заполнена на 75 процентов, красный - что мест для отдыха нет.

Для более точного подсчета людей программа разделит пляж на виртуальные квадраты между датчиками. Таким образом устройства смогут постоянно контролировать количество входящих и выходящих с территории туристов.

Как отметил директор создавшей систему компании Карлос Морено (Carlos Moreno), в дальнейшем датчики могут быть использованы в других местах, где собираются люди, например, в торговых центрах или на площадках для проведения мероприятий.