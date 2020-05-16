https://news.day.az/tourism/1235739.html Когда в Турции может начаться туристический сезон? - ответ министра
Когда в Турции может начаться туристический сезон? - ответ министра
Турция может разрешить внутренний туризм с 28 мая, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сказал в эфире телеканала NTV.
"Если не будет каких-либо проблем, то приблизительно 28 мая начнется движение во внутреннем туризме", - сказал Эрсой.
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