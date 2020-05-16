Когда в Турции может начаться туристический сезон?

Турция может разрешить внутренний туризм с 28 мая, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сказал в эфире телеканала NTV.

"Если не будет каких-либо проблем, то приблизительно 28 мая начнется движение во внутреннем туризме", - сказал Эрсой.