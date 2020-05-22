Названы условия открытия Египта для иностранных туристов

Выполнение всех санитарных мер отельерами и снижение количества новых заражений коронавирусом назвали главными условиями открытия Египта для иностранных туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сказал министр туризма страны Халед аль-Анани.

Чиновник уточнил, что "мир должен увидеть, что в Египте соблюдаются все требования по безопасному отдыху". Так, открытие гостиниц, прекративших работу в середине марта, возможно только при соблюдении жестких условий гигиены и при лимите загрузки: до 1 июня это не более 25 процентов, в июне - не более 50 процентов.

На данный момент, по заверению министра, Хургада и Шарм-эль-Шейх могут принимать только внутренних туристов, но границы страны по-прежнему остаются закрыты.

В первую очередь Египет будет восстанавливать международный туризм с заинтересованными государствами, среди которых Германия, Великобритания, Польша, Украина и Белоруссия.

По последним данным, в Египте за время пандемии коронавируса зарегистрировано 15 тысяч случаев заражения. Из них 696 человек скончались и более четырех тысяч человек выздоровели. С 15 мая отели страны открылись для египтян.