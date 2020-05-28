Назван самый популярный вид путешествий после пандемии коронавируса

Генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили предсказал бум сельского туризма после пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит газета Handelsblatt.

Эксперт ожидает, что этот вид путешествий станет наиболее популярным, поскольку туристы станут избегать мест скопления людей, в том числе популярных пляжей и морских курортов. "Будет бум путешествий в сельские районы. Испания уже сообщила о том, что 70 процентов от всех бронирований приходится на поездки в сельскую местность", - уточнил Пололикашвили.

Он отметил, что новая тенденция станет позитивным событием, так как начнет приносить доходы непопулярным среди туристов районам. "Мы убеждены в том, что это долгосрочная тенденция, которая будет дополнительно стимулировать кризис из-за коронавируса", - пояснил представитель UNWTO, добавив, что в ближайшие годы поездки в горы и деревни станут очень востребованы.

Кроме того, он считает, что у отдыхающих появятся новые приоритеты при выборе зарубежных направлений для отпуска. По заверениям Пололикашвили, теперь туристы будут уделять пристальное внимание качеству местного здравоохранения.

Ранее Зураб Пололикашвили заявил, что международный туризм сможет запуститься не раньше августа 2020 года. Он отметил, что туристические поездки сократятся на 70 процентов, а страны начнут открывать свои границы для иностранцев в августе-сентябре.