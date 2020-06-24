Правительство Фиджи ограничит передвижение туристов по стране после открытия границ

Правительство Фиджи будет контролировать передвижение туристов по стране после того, как откроет границы для граждан Австралии, Новой Зеландии, Тувалу, Кирибати и Тонга. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на заявление премьер-министра страны Френка Баинимарамы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам премьера, "любой турист, прибывший на Фиджи, не сможет свободно передвигаться по стране." "Их [туристов] передвижение будет осуществляться в пределах специальных VIP-дорожек, начиная с трапа самолета, и затем из аэропорта Нади до места назначения - курорта или отеля, где они будут оставаться на протяжении всего времени пребывания в стране", - цитирует радиостанция Байнимараму.

Также премьер сообщил, что правительство Фиджи уже составило список географически изолированных курортов, наиболее подходящих для приема туристов и в данный момент прорабатывает возможность создания единой зоны для путешествия с властями Австралии и Новой Зеландии.