Евросоюз обновил список стран для открытия границы

Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Об этом, в пятницу, 7 августа, говорится на сайте Совета Европы, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Новые страны в перечень не вошли, при этом из него было решено исключить Марокко. Таким образом, список сократился до десяти государств.

Теперь в список стран "зеленой зоны" входят: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - отметили в Совете Европы.

Напомним, Европейский союз обновляет список для открытия границы каждые две недели, исходя из эпидемиологической обстановки по COVID-19 в конкретной стране, а также руководствуясь "соображениями экономического и социального характера".