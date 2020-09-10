Азербайджанские турфирмы возобновляют работу

В соответствии с указаниями Оперативного штаба при Кабмине, связанными с послаблением карантина, наряду с деятельностью ряда сфер, возобновляется также деятельность долгое время не функционировавших туркомпаний, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Ассоциацию туристических агентств Азербайджана (ATAA).

Туркомпаниям разрешается возобновление работы в офисных условиях с соблюдением методических указаний, утвержденных решением Кабмина от 16 мая 2020 г.